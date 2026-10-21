Diligencias en caso del padre Marcelo, postergadas

A dos años del asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, que lleva el litigio del caso, se unió a la exigencia de justicia e informó que actualmente existe la causa penal 73/2024 en contra de Héctor “N”, misma que se encuentra en el desahogo de pruebas.

En conferencia de prensa, el sacerdote José Filiberto Velázquez, director del centro, detalló que el juicio inició formalmente el 30 de septiembre de este año, teniendo una primera diligencia que fue reprogramada para el 17 de noviembre en Cintalapa.

Asimismo, recordó que uno de los dos autores materiales del hecho ya fue sentenciado a 20 años de prisión. “Creemos que la justicia debe alcanzar a todos los responsables”, dijo.

Caso abierto

Aceptó que observaron una dificultad cuando la entonces titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías Guerra, se hizo ministra de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Sin embargo, indicó que las líneas de investigación siguen abiertas, por lo que no es un caso cerrado.

Agregó que aunque en ocasiones quisieran informar sobre “las cosas que se saben de la investigación”, se ven limitados por los procedimientos de la investigación.

Sin denuncias

En el comunicado leído por el Pueblo Creyente posterior a la peregrinación en honor al padre Marcelo Pérez, también se exige justicia para los mártires de Nueva Morelia, Chicomuselo.

Cuestionado sobre el proceso de justicia que lleva este caso donde 11 personas fueron asesinadas por un grupo armado, el vicario de la Diócesis indicó que “desafortunadamente” no tienen la demanda de algún familiar para iniciar el proceso.

Agregó que esta ausencia les complica a ellos pedir justicia. Por lo mismo, hizo un llamado a organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) a dar información más exacta en caso de tenerla.