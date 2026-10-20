Diluidas caravanas migrantes por el INM

"La migración sigue presente, pero va cambiando de rostro", así los dijo Gilberto Hernández García, asesor de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Tuxtla, quien detalló que el Instituto Nacional de Migración (INM) ha implementado estrategias para diluir a las caravanas migrantes.

Por lo mismo, dijo, ya no se observan las caravanas de antaño que mostraban fortaleza y organización en su interior. En la actualidad, el INM les ofrece alternativas a los migrantes, las cuales, en la superficialidad, podrían verse como una "buena opción".

Sin embargo, explicó Gilberto Hernández, estas son un cerco, porque varias o casi todas implican una especie de "engaño", como una licencia para moverse en el país. "Y no es así, porque en los retenes los detienen", dijo el asesor.

Otros gobiernos

Detalló que los flujos migratorios también han disminuido porque los gobiernos de Centroamérica y Sudamérica han implementado acciones para disuadir a la migración.

"Los migrantes que siguen llegando se quedan, en ocasiones, en ciudades como San Cristóbal, Tapachula o Tuxtla Gutiérrez, donde es complicado identificarlos, porque las comunidades están dispersas a causa del mismo crecimiento de la ciudad", afirmó.

Por su parte, el obispo de la Diócesis de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez, también apuntó que se está dando migración dentro de las comunidades chiapanecas, quienes, en sus tránsito, adquieren adicciones que dañan a su población.