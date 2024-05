Dinero de la Subcuenta de Vivienda no se pierde

La delegación en Chiapas del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) dio a conocer que todas las personas que alguna vez trabajaron para una empresa, con prestaciones de seguridad social, tienen dinero ahorrado en su Subcuenta de Vivienda del Infonavit.

Esto, sin importar que actualmente no cuenten con un empleo formal.

De acuerdo con la delegación, estos recursos son propiedad de las personas y no se pierden, aunque ya no coticen al Infonavit desde hace varios años o no hayan sacado un crédito con el instituto.

Lo mejor de todo es que ese dinero va generando rendimientos cada año para proteger su valor contra la inflación, lo que quiere decir que tus ahorros van creciendo para que puedas comprar tu casa o departamento, cuando decidas ejercer tu crédito, o para complementar tu pensión al momento de tu retiro.

Informa que, para revisar cuánto ahorro tienes, lo único que se debe hacer es ingresar con el usuario y contraseña a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx), la plataforma digital que funciona como tu banca electrónica, en donde se puede consultar todas las aportaciones que hace o hizo alguna vez el empleador a la Subcuenta de Vivienda.

“Si aún no te has registrado a Mi Cuenta Infonavit, hazlo de forma gratuita y sin intermediarios. Solo necesitas: ingresar a micuenta.infonavit.org.mx, proporcionar el Número de Seguridad Social (NSS), CURP y RFC; otorgar los datos de contacto (correo electrónico y un número de teléfono), y escribir el código de autenticación”, precisó.

Una vez dentro de Mi Cuenta Infonavit, se debe ir a la sección “Cuánto ahorro tengo”, y ahí se puede revisar el total del dinero que se tiene en la Subcuenta de Vivienda.