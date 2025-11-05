¿Dinero para el Buen Fin? Fonacot te lo presta

En vísperas de la realización del Buen Fin, una estrategia que impulsa la venta de productos a un mejor precio, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) en Chiapas informó que estarán prestando en promedio 28 mil pesos a las personas, para que puedan realizar sus compras o cualquier otra actividad que ocupen.

Raúl Enrique Sánchez Espinosa, director general del Fonacot en Chiapas y Oaxaca, detalló en el marco de la campaña nacional ampliarán sus horarios de funcionamiento y ahora los trámites se podrán hacer de lunes a viernes de 8:00 am hasta las siete de la noche.

En el caso de los sábado estarán atendiendo a la población desde las 08:00 hasta las 16:00 horas. En la página de internet las personas pueden agendar la cita o llamar al 558-874-7474. La extensión de horarios será desde este 3 y hasta el 15 de noviembre.

Sánchez Espinosa pidió a la población hacer con tiempo el trámite, para que obtengan el recurso y puedan hacer frente a los compras planeadas en el Buen Fin.

Recursos

Con el crédito Fonacot la ciudadanía puede comprar lo que requiera, desde aparatos electrónicos, muebles, materiales de cómputo, viajes o hasta pagar deudas.

El mismo día que la persona hace la gestión se deposita el dinero, y se pueden prestar hasta cuatro meses de salario. El dinero se transfiere a la cuenta del solicitante.

En Chiapas las oficinas se ubican en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de Las Casas. Ahí los interesados pueden ser atendidos de manera cómoda en los horarios establecidos.

Se espera que en este mes de noviembre haya afluencia; en lo que va de este año en la Dirección se han otorgado más de 56 mil créditos a la base trabajadora interesada.