Dio banderazo de inicio de la Súper Copa Roshfrans

En un ambiente lleno de emoción y adrenalina, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dio el banderazo de arranque de la carrera Súper Copa Roshfrans 2026, celebrada en el Súper Óvalo Chiapas, en el municipio de Berriozábal.

El mandatario dio la bienvenida a la afición del deporte motor y deseó el mayor de los éxitos a las y los pilotos, así como a sus equipos. Asimismo, resaltó que el gobierno de la Nueva ERA promueve este tipo de encuentros deportivos porque fortalecen la convivencia social, impulsan la economía y proyectan la riqueza turística de Chiapas ante México y el mundo.

Relevancia

En esta competencia automovilística profesional, considerada entre las más relevantes del país, participan 67 equipos en las categorías de tractocamiones de carreras, autos GTM de alta tecnología, Mexbike y Fórmula Cinco.

El gobernador estuvo acompañado por el director general de la Súper Copa Roshfrans, Michel Jourdain; el presidente de la Súper Copa Roshfrans, Michel Jourdain Sr.; el director operativo de la Súper Copa Rosfrans 2026, Mauricio Pimentel; el secretario de Turismo estatal, Segundo Guillén; el director del Súper Óvalo Chiapas, José Roqueñí; la diputada local por el Distrito II Tuxtla Gutiérrez, María Mandiola; el presidente municipal de Berriozábal, Jorge Acero; y el director general de la Agencia Digital Tecnológica del Estado, Jovani Salazar, entre otras autoridades e invitados especiales.