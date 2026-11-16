Diócesis de San Cristóbal anuncia peregrinación

El Área de Mujeres de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas llevará a cabo el próximo 25 de noviembre una peregrinación con motivo al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En la movilización participarán también niñas y jovencitas, “para encontrarnos y unir nuestros esfuerzos por construir un mundo más justo, sin violencia para nosotras”.

Invitación

A través de un comunicado, las convocantes envían un saludo a todas aquellas que se esfuerzan por construir un mundo donde puedan vivir mujeres y hombres sin violencia.

“El leer la Palabra de Dios con ojos, mente, corazón y cuerpo de mujeres, nos impulsa a construir este mundo que soñamos y anhelamos donde todas caminemos y crezcamos en libertad”, indica.

Dieron a conocer que la movilización iniciará a las 8:00 horas en el crucero de San Pablo, al sur de la ciudad (salida a Comitán) y concluirá con una celebración religiosa en el centro de San Cristóbal.

Precisan que será una movilización “pacífica en donde las participantes llevarán un distintivo en color blanco”.

“A las organizaciones civiles y hermanas de otras iglesias que nos acompañen, les pedimos acojan estas indicaciones”, cita el comunicado.