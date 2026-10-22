Diócesis de San Cristóbal la que mas diáconos tiene

La Diócesis de San Cristóbal de Las Casas cuenta con más de 400 diáconos permanentes y está por arriba de otros lugares de México y del mundo, afirmó a Cuarto Poder el obispo Rodrigo Aguilar Martínez.

Mencionó que el diaconado fue impulsado desde la época del obispo Samuel Ruiz García, tras el Concilio Vaticano II, por lo que ahora destaca la participación de las mujeres.

Líder mundial

Señaló que el obispo Tatik Samuel fue convocando y creció el número de diáconos permanentes en la diócesis, “al grado de que no solo es la diócesis que tiene el mayor número en el país sino en todo el mundo”.

“Son varios cientos de diáconos; son humildes, sencillos y muy generosos. Muchos de ellos hablantes del tsotsil, tzeltal, chol y tojolabal, de los pueblos originarios”, expresó

Agregó que lo más admirable “es la participación de la esposa que no queda ajena, porque son diáconos casados que hace equipo con él. Tienen una formación a la par del diácono y ordinariamente, casi el 99 por ciento son ministras permanentes de la comunión”, puntualizó.

Testimonio

Mencionó que ellos salen a las comunidades y los hijos mayores quedan al cuidado de sus hermanos menores.

“Esto es algo muy grato. Un testimonio que las demás diócesis reciben de lo que aquí viven los diáconos permanentes con sus esposas. Eso nos edifica a nosotros”, afirmó.

Señaló que en su visita al papa le comentó que ellos, “los diáconos nos enseñan, incluso a reducir y eliminar el clericalismo en que podemos entrar los sacerdotes y obispos. Con su testimonio aprendemos a entregarnos con humildad y generosidad a la gente”, compartió.