Diócesis de Tapachula exhorta a construir paz

El obispo de la diócesis de Tapachula, Luis Manuel López Alfaro, hizo un llamado en la celebración del Día Mundial de las Misiones a renovar la responsabilidad de ser misioneros; abordó distintos temas, como los operativos contra la violencia en la entidad.

Paz, justicia y dignidad

En su mensaje pidió que cada uno ponga cimientos profundos en mente, corazón y cultura y que reflexione sobre la paz, la verdad, la justicia, el amor y la libertad para orientar nuestra vida por caminos de paz, justicia y dignidad.

El obispo de Tapachula expuso que esta semana se vio marcado por la violencia con respuesta de operativos desplegados por la fuerzas federales, estatales y municipales, indicadores de la situación que se vive en el estado.

Afirmó que es necesario que se redescubra la importancia de convertirnos en artesanos de la paz, en cristianos con confianza plena en el Padre, de que esta situación puede cambiar y en testigos de la paz que solo Dios puede darnos.

En relación con aniversario luctuoso del Padre Marcelo Pérez, el osbispo dijo que “el lunes próximo, 20 de octubre, los hermanos de la diócesis hermana de San Cristóbal de Las casas en la celebración del primer año de la pascua del asesinato del sacerdote, un hombre joven que consagró su vida a la defensa de los derechos de los hermanos indígenas, de cuna y habla tsotsil”.