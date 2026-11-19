“Soy un hombre convencido de la lucha por la izquierda que ama intensamente a Chiapas, a Tuxtla, alguien que viene del pueblo. Yo vengo de abajo, no vengo de cuna de oro ni de familia política”.

Así comienza la conversación con Guillermo Santiago Rodríguez, aspirante a coordinar los comités de defensa de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la capital chiapaneca.

Además de hacer un repaso por su primera diputación federal, su titularidad en el Instituto Nacional de la Juventud y la representación de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó que su cercanía con la actual dirigente guinda Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones del partido, no le dan ventaja alguna para pasar la aduana interna.

Confiado en el método de la encuesta, una herramienta ideada por AMLO, aseguró que no ha perdido el piso a pesar de su rápido ascenso en la política.

Avecindado en Tuxtla

—¿Por qué dices que vienes desde abajo?

“Yo nací en San Cristóbal, mi mamá es maestra jubilada. Llegué a los 17 años a Tuxtla, a estudiar a la Facultad de Humanidades de la Unach. He sido mesero, capturista, oficinista, recepcionista. Le chambié de varias cosas e inicié en el movimiento sin dinero y sin ningún padrino político.

“En Chiapas, el 99 por ciento de los políticos son hijos de exgobernadores, alcaldes y es muy raro encontrar a alguien que viene de abajo y me abrí paso con trabajo, y gracias a Dios, yo siempre la agradezco”.

En esta parte de la plática realizada en TVO de Cuarto Poder, el entrevistador interrumpe y pregunta al entrevistado si profesa alguna religión y él responde: “soy cristiano y sigo el ejemplo de Jesús y siempre lo digo, amar al prójimo y luchar por la justicia social”.

Memo, como gusta que le digan, dice que decidió dedicarse a la lucha social cuando tenía 16 años.

Su mamá los llevaba a los hospitales a repartir café con pan y le tocó ver como una mujer embarazada, indígena, fue corrida por un policía de la puerta del hospital, recuerda.

“Se le rompe la fuente a la señora, mi mamá la mete a punta de gritos al hospital y yo me hice una gran pregunta: por qué, por qué esa injusticia”.

—¿No choca la religión con la política?

“Al contrario, la religión es una guía moral, es una guía de principios y valores, tener la claridad y la certeza de que hay que hacer el bien.

“La política no es mala ni es corrupta, lamentablemente la mayoría de los políticos la han llenado de corrupción, porque la política es una herramienta importantísima para cambiar la realidad de la gente”.

Los cargos son pasajeros

Luego de contar que fue el diputado federal más joven del país a los 22 años, el unachense rechazó haberse mareado con su crecimiento en la política y el servicio público.

“Yo algo que tengo claro: los cargos y el poder son pasajeros, son temporales”, expresó, para enseguida contar la anécdota de un regidor, amigo suyo, quien al ocupar un puesto de este nivel cambió de carro, de casa y de esposa, pero cuando concluyó su encargo se quedó sin nada.

En el trayecto de la conversación el también exrepresentante de Morena nacional ante el INE fue preguntado sobre su trato directo que tuvo, en su momento con el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Es un hombre muy disciplinado, nos tocaba reuniones de gabinete a las cinco de la mañana porque a las seis en punto comenzaba la mañanera”, contó sobre su paso por el Instituto Nacional de la Juventud.

Detalló que, en una ocasión, de gira por Veracruz, el hoy avecindado en Palenque, Chiapas, no tuvo ningún empacho en comer en una fonda.

“Era una fonda chiquita, con sillitas de plástico medias rotitas y le dije: señito viene Andrés Manuel López Obrador, qué tiene usted de comer y ella me dijo tengo caldo de pollo. Llega el presidente, y él encantado de la vida”.

Tuxtla Gutiérrez

Guillermo Santiago, criticado porque nació en San Cristóbal y quiere gobernar Tuxtla Gutiérrez, explicó sus razones:

“La primera razón es porque tengo la firme convicción de nuestra capital Tuxtla Gutiérrez necesita urgentemente salir del bache en el que estamos. En el pasado faltaba dinero porque sobraban rateros. Seguimos teniendo problemas de agua cuando estamos al lado del segundo río con más agua de México”.

“Tenemos problemas en Tuxtla que se dejaron de ver hace 20 años en México”, continuó el hoy diputado federal con licencia, quien cuestiona que aún faltan calles por arreglar.

—¿Qué compromisos asumirías?

“Primero como coordinador municipal es organizar al pueblo para terminar con las injusticias”.

Además de presumir que en tiempos de la 4T 17 millones de mexicanos salieron de la pobreza, consideró que falta “avanzar a nivel local”.

—¿Qué le dices a la gente con quien hablas?

“Yo aprendí a caminar. Me presento: soy Guillermo Santiago, aspirante a la coordinación municipal y que me vengo a poner a sus órdenes.

“A mí de lo que me atacan es que no soy tuxtleco, y he vivido aquí ya 15 años y los tuxtlecos nacemos o nos hacemos”, manifiesta con énfasis para volver décadas atrás y recordar que vivió en Terán en una calle sin pavimentar y sabe andar en combi, a diferencia de otros políticos que, dice, no se bajan de la Suburban.

Confía en la encuesta

En la recta final de la plática, el invitado fue preguntado sobre la cercanía con dos de las figuras principales de Morena, quienes tienen a su cargo la designación de los próximos candidatos a gubernaturas, diputaciones locales, federales y alcaldías, Ariadna Montiel y Citlalli Hernández.

Hay un método que es la encuesta y respecto a ellas “son dos mujeres a las que aprecio, reconozco y admiro”. Con Ariadna Montiel fuimos diputados juntos, luego fue mi jefa en el Injuve y en el caso de Citlalli ella era la diputada federal más joven de Morena y yo el más joven.

“Más allá de las amistades, eso queda en un segundo plano, porque nuestro partido es firme en sus procedimientos, y que es la encuesta la determinante”.

—¿Confías en la encuesta?

Sí

—¿No hay riesgo de fractura?

Yo considero que en Chiapas no debe existir ningún riesgo de fractura porque todos debemos estar convencidos por qué estamos.

—¿Llamarías a la unidad?

“A todas y a todos. Y que nadie se equivoque, lo más importante es la marca del partido Morena. Aquí se lucha por convicción, no por ambición”.

El invitado remató pronosticando que el INE tiene futuro porque está conformado por miles de trabajadores que siempre lo han sacado adelante. Opinó, que debe erradicarse la corrupción de esta gestión pero también de décadas atrás, porque ahí comenzó el negocio.