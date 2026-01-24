Diplomado sobre la propagación In Vitro de la Coffea SPP

Con el objetivo de impartir un diplomado sobre la propagación In Vitro de la variedad Coffea SPP, así como los fundamentos, técnicas, aplicaciones biotecnológicas y la evaluación integral de la calidad del café y su entorno ambiental, la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y el Instituto del Café de Chiapas, firmaron un convenio específico de colaboración institucional.

Este curso buscará capacitar a profesionales, emprendedores y entusiastas del café y la biotecnología en los fundamentos, aplicaciones y perspectivas del café celular, integrando conocimientos de ciencia, tecnología, sostenibilidad y modelos de negocio.

En este marco, el rector Oswaldo Chacón Rojas manifestó que para cumplir con este acuerdo se pondrán en marcha actividades a través de distintas unidades académicas, para apoyar desde diferentes frentes a quienes producen este grano cuya mezcla es el más consumido a nivel mundial, después del agua.

Asimismo, el director General del Instituto del Café de Chiapas, Jorge Baldemar Utrilla Robles, resaltó la importancia de socializar la técnica, con el acompañamiento de la academia y la economía, para apoyar a las más de 120 mil familias que dependen directamente de este cultivo.

Convenio

Dicho convenio será atendido a través de la Coordinación de la Licenciatura en Caficultura, con sede en el municipio de Jaltenango y la Escuela de Ciencias Químicas, con sede en el municipio de Ocozocoautla, quienes se encargarán de impartir los diplomados.

Atestiguaron por parte del Instituto del Café, el director de Capacitación y Asistencia Técnica, Ángel Alfonzo Castellanos Pérez; la directora de Coinversión y Financiamiento, Patricia Carolina Espinosa Maza; el director de Industrialización y Comercialización, David García Urbina y la jefa de la Unidad de Planeación, Alicia del Carmen Méndez Lara,

Por la Unach, la coordinadora General de Relaciones Interinstitucionales, Rocío Moreno Vidal; el director de la Escuela de Ciencias Químicas, Abumalé Cruz Salomón; el coordinador de la Licenciatura en Caficultura, Víctor Manuel Aguilar Castillo; la secretaria Técnica de la Secretaría Académica, Dolores Natividad López Sánchez, la directora de la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios, Joseana Beetzabe de la Rosa Celaya y el director de Asuntos Jurídicos, José Juan Pérez Ramos.