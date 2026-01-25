Diputada aboga por reducir financiamiento partidista

La diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, se refirió a la propuesta de reforma electoral federal, señalando que en torno a ella persisten “mitos y leyendas” debido a la falta de un texto formal definitivo.

Gómez Mendoza subrayó la importancia de acuerdos como el suscrito entre la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para garantizar transparencia y legalidad en el próximo proceso electoral 2027-2030. No obstante, el foco de su intervención fue aclarar el debate en torno a la iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ante los temores generados, atribuyó gran parte de éstos a la desinformación; al tiempo que consideró necesario discutir públicamente puntos específicos, como la reducción de financiamiento público a los partidos políticos y la modificación del esquema de diputaciones plurinominales.

Argumentó con firmeza que los recursos destinados en la actualidad a prerrogativas partidistas deberían reorientarse a obras públicas y bienestar social. “La representación popular debe recaer plenamente en la ciudadanía”, afirmó, abogando por un modelo donde prime la vinculación con la gente sobre la capacidad económica para campañas.

Plurinominales

Respecto a la propuesta de que las candidaturas plurinominales se definan mediante mecanismos como encuestas que obliguen a una presencia territorial, la diputada rechazó que esto amenace la democracia. Por el contrario, lo defendió como un avance.

“La mayoría de los plurinominales no tienen un sentido territorial ni social. No conocen lo que pasa en su municipio o en su estado”, criticó.

Un modelo que exija “caminar el territorio” y mantener contacto directo, aseguró, beneficiaría la calidad de la representación.

Gómez Mendoza enfatizó que el principio rector de cualquier cambio debe ser privilegiar la conexión con los votantes sobre el gasto en publicidad. “La cercanía con el pueblo no cuesta nada y es ahí donde se toman las mejores decisiones”, sentenció, reiterando su llamado a un debate informado y constructivo una vez que se presente el proyecto de reforma en su forma definitiva.