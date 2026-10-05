Diputado rechaza presencia de “motonetos” en San Cristóbal

El diputado morenista Juan Salvador Camacho Velasco, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, aseguró que los llamados “motonetos” no han resurgido en San Cristóbal de Las Casas, advirtió que usar ese término contra jóvenes con rasgos indígenas que viajan en motocicleta implica una estigmatización y racismo.

En entrevista fue consultado sobre un video que circuló días atrás, en el que un motociclista persiguió y golpeó el espejo de un automóvil en la ciudad.

Las imágenes se difundieron el mismo día en que la presidenta municipal declaró que el problema de los “motonetos” estaba prácticamente erradicado.

Señalamientos

Camacho Velasco comparó el término con el de “ninis”, con el que, dijo, en gobiernos del pasado y en la propia sociedad se estigmatizaba a jóvenes sin oportunidades de trabajar o estudiar.

Ahora, afirmó, se estigmatiza a jóvenes o grupos de jóvenes con rasgos indígenas a bordo de motocicletas. “Bajo ninguna circunstancia” se puede llamar “motoneto” a un joven por ir en moto y ser de origen indígena, sostuvo.

A su juicio, estos personajes “como tal” no existieron. Lo que hubo, explicó, fueron bandas dedicadas al pandillerismo y al crimen, o grupos delincuenciales que cometían delitos en motocicleta. Que un joven se confronte con un automovilista, añadió, no significa que sea un “motoneto”.

El diputado afirmó que, desde la llegada de Eduardo Ramírez Aguilar al gobierno estatal, en la mayoría de las colonias, comunidades y barrios de San Cristóbal “se respira un clima de paz”.

Reconoció que puede haber lugares con inseguridad, como en todas las regiones de Chiapas y del país, pero aseguró que la seguridad ha mejorado en este rubro.

Señaló que hay presencia de fuerzas estatales y federales, entre ellas la FRIP Pakal y el Ejército, que “están dando resultados”.