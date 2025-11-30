Diputado se disculpa por declaraciones de Noroña

En un inusual rompimiento de la disciplina partidista, el diputado local de Morena por San Cristóbal de Las Casas, Juan Salvador Camacho Velasco, se deslindó públicamente y calificó como “lamentables” los señalamientos que el senador de su mismo partido, Gerardo Fernández Noroña, realizó en contra de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz.

El legislador chiapaneco expresó su rechazo frontal a los comentarios del senador, quien desacreditó a la alcaldesa viuda del exedil Carlos Manzo, asesinado por la delincuencia organizada.

“Lamento profundamente que el senador Fernández Noroña haya desacreditado a la presidenta municipal y haya hecho una serie de calificativos, los cuales no compartimos desde este movimiento del cual formo parte”, afirmó Camacho Velasco.

Ofrece disculpas

El diputado fue más allá y extendió una disculpa pública “a título personal como diputado local de San Cristóbal de Las Casas de este movimiento Regeneración Nacional”, argumentando que está seguro de que muchos militantes no comparten las declaraciones del senador.

Camacho Velasco hizo un llamado a trascender los intereses partidistas y personales para concentrar esfuerzos en la pacificación del país. “Los enemigos no somos nosotros, los enemigos del pueblo no están en los demás partidos políticos, los enemigos son los que están lacerando a México y es la delincuencia”, subrayó.

Esta postura marca un precedente en las filas de Morena y establece un precedente sobre la tolerancia hacia comentarios considerados como inapropiados entre miembros del mismo partido.