Diputados destacan avances en protección

A un mes de que se cumpla un año de la administración de Eduardo Ramírez Aguilar, diputados locales reconocieron que se ha recuperado la seguridad y la tranquilidad en el estado, lo cual permitirá de ahora en adelante continuar fortaleciendo su desarrollo y bienestar.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Mario Guillén Guillén y el diputado local, Fredy Escobar Sánchez, dejaron establecido que el trabajo en equipo y coordinado permite consolidar el crecimiento de la entidad.

Con la presencia de la directora general del Cobach, Viridiana Figueroa García, quien acudió en representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el dirigente estatal de Morena, Carlos Molina Velasco, Escobar Sánchez presentó su primer informe de labores legislativas en la que destacó reformas a las leyes que permiten construir un Chiapas fuerte e inclusivo.

Asimismo, sostuvo que, como presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, se han realizado acciones para enfrentar los retos que representan la movilidad humana con un enfoque en los Derechos Humanos.

Figueroa García destacó las políticas públicas de seguridad impulsadas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, que han sido respaldadas por diputados y alcaldes, estableciendo que Tapachula tiene una especial prioridad.

A su vez, Guillén Guillén indicó que el trabajo conjunto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo permiten fortalecer el desarrollo social, económico y el bienestar de los chiapanecos en su conjunto.

Dirigentes de organizaciones de profesionistas, transportistas y productores estuvieron presentes en el informe legislativo, quienes reconocieron la necesidad de fortalecer los ejercicios democráticos de rendición de cuentas de los representantes populares.