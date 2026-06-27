Diputados impulsan reconocimiento del café

La diputada Maritza Molina Molina y el diputado José Ángel del Valle Molina, se reunieron con cafeticultores, empresarios y líderes de organizaciones productivas para escuchar las demandas, compartir ideas y analizar la situación del café chiapaneco, en el foro denominado: “Café de Chiapas: Tradición, Identidad y Orgullo de Nuestra Tierra”.

Ante las y los invitados, presentaron la iniciativa para declarar el 24 de noviembre como el “Día del Café Chiapaneco”. Esta propuesta busca reconocer la gran importancia social, cultural y económica del sector cafetalero en el estado, programando estratégicamente la fecha para que coincida con el inicio del período de cosecha y así brindar mayor impulso a las y los productores locales.

Identidad

La diputada Molina Molina destacó que el encuentro representó un valioso espacio de diálogo y participación, para escuchar de viva voz a representantes del sector cafetalero, productoras, productores, organizaciones y personas comprometidas con una de las actividades que más identidad le dan al estado.

Compartir experiencias

Este encuentro -dijo- permitió compartir ideas, experiencias y reflexiones sobre el presente y el futuro del café chiapaneco, reconociendo el esfuerzo de quienes, día con día, trabajan para mantener viva esta tradición que genera empleo, desarrollo y orgullo para miles de familias.

Los diputados compartieron los alcances de la iniciativa que propone declarar el 24 de noviembre como el Día del Café Chiapaneco, y así fortalecer la propuesta que busca reconocer la importancia cultural, social y económica que el café representa para Chiapas.