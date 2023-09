Diputados pedirán cese de poderes

(Publicado el 7 y 14 de diciembre de 2002)

La diputación federal que representa a Chiapas en el Congreso de la Unión le pone un ultimátum al gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía: "(...) toca una vez más a un maestro, y pedimos la desaparición de poderes en el estado", aseguró el diputado Óscar Alvarado Cook.

Añade que la situación que atraviesa el magisterio chiapaneco "es muy grave", debido a la represión y actitud arbitraria que está usando un gobierno en descomposición.

Alvarado Cook señala que seguramente Salazar Mendiguchía está siendo asesorado por agentes que pretenden socavar la libertad de expresión; por ello, se persigue y encarcela a los mentores.

"Desafortunadamente, a pesar de que es un gobierno legítimo, elegido democráticamente, no estaba capacitado para gobernar un estado como este", acotó.

Violencia detonante

A pregunta expresa sobre si este tipo de hechos pueden ser el detonante de la violencia en el estado, aseveró que efectivamente, "está jugando con fuego, el señor ha abusado de manera autoritaria del poder; no entiendo cómo, quien llega al poder de manera legítima, por el voto democrático, no haga del poder un ejercicio humanístico. Es un gobernador que no entiende que Chiapas es pobreza".

El también secretario del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguró que el único responsable de la situación en la entidad se llama Pablo Salazar, cuyo gobierno juzga como "débil", añadiendo que es urgente que rectifique el camino y dialogue con los maestros.

Repudio y rechazo al gobierno de Pablo

El magisterio estatal de la región Sierra manifestó su repudio y rechazo total al gobierno que encabeza Pablo Salazar Mendiguchía, además de calificar como represiva la política que aplica a todos los sectores sociales.

Secretarios generales y representantes de planteles educativos de la región Sierra señalaron que, en la actualidad, Salazar Mendiguchía "pregona encabezar un gobierno democrático, pero en la práctica conocemos a una administración que reprime, explota, engaña y roba, como lo ha hecho con el magisterio, al que no le ha devuelto los descuentos del mes de mayo".

En este sentido, Jeroboan López Díaz, uno de los secretarios generales, apuntó que el Ejecutivo estatal manifestó su prepotencia este 2 de diciembre, reprimiendo al magisterio de la Sección 07 del SNTE, "intimidándolos para que no hicieran acto de presencia en el informe del día 9, porque iban a ser desalojados por la fuerza pública, y eso sí, creemos que es el gobierno del cambio porque frena las luchas sociales".

Además, los diputados del Congreso local han retomado el anteproyecto de la Ley de Educación en Chiapas, conocido como "Revolución Educativa" en el gobierno anterior, el cual aseveran tiene como finalidad insistir en privatizar la educación y terminar así con la educación pública.

Por otra parte, afirman que el Gobierno Federal sigue atentando contra los derechos de la clase trabajadora y más aún con los que menos tienen.