Direccionarán recursos a municipios más pobres

La diputada local María Mandiola dijo que para este año se buscará continuar con una política de coordinación fiscal que permita redireccionar recursos a los municipios con mayor situación de pobreza.
Esta priorización no es nueva, la Comisión de Hacienda tuvo conocimiento de la reducción que se les realizó a algunos ayuntamientos, respecto al Fondo General de Participaciones, motivo por el que se gestionó ante la Secretaría de Finanzas el apoyo a 24 municipios con alta marginació por superior a los 33 millones de pesos en beneficio de estos municipios.
MUNICIPIOS BENEFICIADOS
El Bosque
Chalchihuitán
Chamula
Chanal
Chenalhó
Chilón
Huixtán
Larráinzar
Mitontic
Nicolás Ruíz
Oxchuc
Pantelhó
Simojovel
Sitalá
Tenejapa
Tila
Tumbalá
Zinacantán
San Juan Cancuc
Aldama
Maravilla Tenejapa
San Andrés Duraznal
Santiago el Pinar
Rincón Chamula