Direccionarán recursos a municipios más pobres

La diputada local María Mandiola dijo que para este año se buscará continuar con una política de coordinación fiscal que permita redireccionar recursos a los municipios con mayor situación de pobreza.

Esta priorización no es nueva, la Comisión de Hacienda tuvo conocimiento de la reducción que se les realizó a algunos ayuntamientos, respecto al Fondo General de Participaciones, motivo por el que se gestionó ante la Secretaría de Finanzas el apoyo a 24 municipios con alta marginació por superior a los 33 millones de pesos en beneficio de estos municipios.

MUNICIPIOS BENEFICIADOS

El Bosque

Chalchihuitán

Chamula

Chanal

Chenalhó

Chilón

Huixtán

Larráinzar

Mitontic

Nicolás Ruíz

Oxchuc

Pantelhó

Simojovel

Sitalá

Tenejapa

Tila

Tumbalá

Zinacantán

San Juan Cancuc

Aldama

Maravilla Tenejapa

San Andrés Duraznal

Santiago el Pinar

Rincón Chamula