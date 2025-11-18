Director de la Facultad de Negocios rinde informe de actividades

Rindió su Tercer Informe de Actividades académico-administrativas 2022-2026, el director de la Facultad de Negocios, campus IV, de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Gilibaldo Hernández Cruz, el cual refleja el trabajo, los avances y los logros alcanzados en favor de la unidad académica.

En su mensaje, destacó que se trabaja con el apoyo de docentes que integran el Comité de Diseño Curricular de Pregrado, en la creación de una nueva carrera: la Ingeniería en Negocios.

De igual manera, el Comité de Diseño Curricular de Posgrado desarrolla el diseño de un nuevo programa de Maestría en Transformación Digital en las Organizaciones, dirigido a egresados de la licenciatura en Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software, así como a otros profesionistas vinculados con el área de la informática.

Matrícula escolar

Mencionó que la matrícula actual es de mil 53 estudiantes: 765 en la licenciatura en Contaduría y 288 en la licenciatura en Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software.

Hernández Cruz dijo que con el apoyo del rector Oswaldo Chacón Rojas se ha continuado trabajando en el fortalecimiento y mejora de la infraestructura y las condiciones académicas de esta unidad académica.

Al hacer uso de la palabra, en representación del rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas, el secretario técnico de Rectoría, Víctor Manuel Egremí de los Santos, reconoció la labor del director, la cual refleja el trabajo arduo de dedicación y compromiso con la Unach.

De este evento fueron testigos, la secretaria General de la Unach, María del Carmen Vázquez Velasco; el presidente en Turno de la Junta de Gobierno, Alejandro Francisco Herrán Aguirre; el secretario Permanente, Francisco Guevara Hernández y los integrantes de este órgano, Daysi Escobar Castillejos, Vanina Herrera Allard y María Victoria Espinosa Villatoro.