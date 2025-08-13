Director de zoológico renuncia por amenazas

Luego de recibir amenazas a través de llamadas de telefonía celular, el director del zoológico “San José”, Efraín Orantes Abadía, renunció al cargo.

Dio a conocer también que presentó su denuncia ante la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena, por los diferentes tipos de amenazas, por tratar de proteger al medio ambiente y evitar invasiones de predios en las inmediaciones del parque turístico, ubicado a un costado de la carretera federal San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez “vía libre”.

El denunciante hace un llamado a las autoridades y solicitó medidas de seguridad e investigar el caso.

Efraín Orantes Abadía envió un documento dirigido a la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena con oficinas centrales en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, notificándole sobre las amenazas que recibió por sujetos desconocidos.

Ante esta situación solicitó la intervención de las autoridades de la fiscalía ya que corre riesgo su vida personal, así como la de su familia, por lo que decidió renunciar al cargo de director.