Director mantiene acoso laboral contra docente

Docente del plantel 30 de Santo Domingo en Unión Juárez hace un llamado a la directora general de Colegio de Bachilleres de Chiapas, Viridiana Figueroa García, y al gobernador de Chiapas para que se le respeten sus derechos laborales ante el hostigamiento del que ha sido víctima de parte del director del plantel, Dony Alan Verdugo, quien incluso ante las denuncias y peticiones que ha hecho la demandó por discriminación y pretende que le pague por daños psicológicos y gástricos.

En su momento, la docente María Antonia Pérez, con una antigüedad superior a los 29 años, denunció ser víctima de acoso laboral y a la que se le vulneraron sus derechos al retirarle horas y cambio de asignaturas con la finalidad de beneficiar a otras personas con menor antigüedad. Señala que ella no se ha cerrado al diálogo, pero tampoco ha permitido que haya vejación a su persona, toda vez que el citado funcionario ha tomado el caso como personal, aduciendo poder político y relaciones, toda vez que se ufana de haber sido alcalde de Unión Juárez.

Llamado

El llamado a la directora general y al gobernador, a quienes ya envió documentos explicando la situación a la que ha estado expuesta, es porque reconoce que en el actual gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar es uno cercano a la gente que participó en el Decálogo Humanista para la Protección de Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes, donde reafirmó su compromiso de combatir de manera decidida la violencia contra estos sectores.