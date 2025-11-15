Directora del Cobach reconoce a estudiantes

Con el propósito de enaltecer el talento y el esfuerzo de la juventud cobachense, la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Viridiana Figueroa García, hizo entrega de reconocimientos a dos alumnas destacadas en el ámbito deportivo y académico.

“Estamos viviendo una nueva etapa en Chiapas, en donde el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha sido directo en las políticas públicas enfocadas a reconocer el talento de nuestros jóvenes, y en el Cobach vamos a seguir con ese ejemplo, motivar a la comunidad estudiantil para que participen con todo el apoyo de sus autoridades”, precisó la funcionaría educativa al sostener un encuentro con las jóvenes estudiantes.

Galardonada

Ananda Sofía Orantes Sánchez, alumna de tercer semestre del plantel 13 Tuxtla Oriente, obtuvo medalla de plata en la categoría individual y medalla de bronce por equipos en la disciplina de ajedrez durante los Juegos Centroamericanos del Caribe 2025, realizados en Colombia del 31 de octubre al 10 de noviembre; “su desempeño demuestra el impacto positivo del deporte en la formación académica y personal de nuestra juventud”, abundó.

Asimismo, se reconoció a Karen Paola Pérez Pérez, estudiante del quinto semestre del Centro de Educación Media Superior a Distancia (CEMSaD) 192 Chicoasén, quien recibió un reconocimiento por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por su destacada participación en la primera edición en español del Foro Regional de Jóvenes sobre Educación para la Participación Democrática y la Ciudadanía Responsable, efectuado de manera virtual del 22 de septiembre al 15 de octubre, y que reunió a jóvenes de distintos países para reflexionar y dialogar sobre la importancia de la educación cívica, los procesos democráticos y la responsabilidad ciudadana en donde, la cobachense destacó por su visión crítica, propuestas y liderazgo.

Logros que inspiran

La directora general, acompañada de directores, docentes, entrenadores y familias de ambas alumnas, expresó que estos logros inspiran al resto de la comunidad estudiantil a confiar en sus capacidades y perseguir sus sueños hasta lograrlos.

Finalmente, Figueroa García refrendó el compromiso de la institución de continuar impulsando iniciativas que fomenten el desarrollo académico, deportivo, artístico y social de las y los jóvenes que destacan dentro y fuera del aula y que ayudan a consolidar al Cobach, como un espacio donde el talento florece y se impulsa hacia nuevos horizontes.