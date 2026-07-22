Dirigentes y bases de apoyo viajarán a CDMX

Dirigentes y bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) viajarán y “harán base” en la Ciudad de México todo el mes de diciembre para abrazar, escuchar y hacer saber a las madres buscadoras que “en las montañas del sureste mexicano compartimos su dolor y sobre todo su empeño de verdad y justicia”, informó el subcomandante Moisés.

Dijo que el EZLN considera que es necesario “reencontrarnos con compañeras, compañeros y compañeras de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y de la Declaración por la vida. Sentimos que tenemos que expresar personalmente nuestra admiración, nuestro cariño y nuestro respeto a los colectivos de buscadoras y buscadores”.

Luego de informar que los siguientes encuentros de resistencias y rebeldías y de artes se realizarán en diciembre en la capital del país, añadió que “necesitamos encontrarnos, conocernos e intercambiar historias y experiencias con los grupos, colectivos, organizaciones, movimientos, pueblos, barrios, naciones y tribus originarias de México”.

Moisés informó también que en la Ciudad de México se celebrará el primero de enero de 2027, el 33 aniversario “del inicio de nuestro alzamiento contra el olvido”, ocurrido el primero de enero de 1994.

El subcomandante del EZLN dijo lo anterior al participar en las actividades del primer día del Semillero Guerra contra la Humanidad (las poblaciones y la naturaleza bajo asedio), que se realizará en San Cristóbal de Las Casas, del 20 al 25 de julio.