Discovery Channel filma la cultura zoque

La entidad chiapaneca se ha convertido nuevamente en el set de filmación de una de las cadenas de televisión más importantes a nivel mundial. Discovery Channel inició la grabación de un documental dedicado a la riqueza natural y cultural de la Ruta Zoque.

Así lo dio a conocer el secretario de Turismo estatal, Segundo Guillén Gordillo, quien destacó que este proyecto audiovisual recorre escenarios emblemáticos como el imponente Arco del Tiempo, las formaciones naturales y paisajes de El Chorreadero, así como tradiciones del Carnaval Zoque Coiteco.

El funcionario señaló que la confianza generada por la actual administración y la alineación con la estrategia turística de fortalecer el segmento de naturaleza y aventura han sido clave para atraer este tipo de producciones internacionales.

Subrayó que la presencia de Discovery Channel confirma que Chiapas se consolida como un destino auténtico, donde la naturaleza, la cultura y las comunidades se convierten en protagonistas de historias capaces de inspirar al mundo y generar nuevas oportunidades de desarrollo turístico sostenible.

Seguridad y coordinación

En materia de seguridad para visitantes y equipos de producción que exploran en zonas como el Arco del Tiempo —lugar donde se han presentado accidentes en el pasado debido a su difícil acceso—, el secretario destacó la coordinación interinstitucional que se mantiene con instancias federales y estatales.

“Turismo está directamente conectado con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), y estamos trabajando lo que es el turismo de naturaleza, pueda brindar seguridad y todo lo que un visitante necesita”, detalló.

Además, informó que se trabaja en conjunto con Protección Civil (PC) y en la capacitación y certificación de los guías locales, especializados en turismo de aventura y naturaleza, a fin de garantizar una experiencia segura y de calidad para quienes visiten estos espacios.