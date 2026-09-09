Discriminación histórica ha dificultado alfabetización

Pese a que se han logrado avances importantes en el tema de la alfabetización, persisten retos a causa de las condiciones estructurales de discriminación, así lo indicó el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Enrique Javier Ochoa Martínez, durante la inauguración de la conferencia mundial sobre el tema.

En el evento, organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el gobierno de México, donde también estuvieron presentes el gobernador Eduardo Ramírez y el secretario de Educación, Mario Delgado, Javier Ochoa recordó que en el mundo hay 739 millones de personas adultas que no saben leer y escribir.

Descaanso

Indicó que América Latina y el Caribe han enfrentado patrones históricos de discriminación que han dificultado el aprendizaje de la lectoescritura. Los conflictos armados, dijo, también interrumpen la educación, tal como se vive en Gaza, Sudán o Ucrania.

“Tampoco podemos olvidar, aunque quisiéramos, los estragos por la pandemia de covid-19 que afectó a millones de estudiantes en todo el mundo, incluyendo México”, agregó Ochoa.

Alfabetización, forma de rescate cultural

Durante el evento, el alfabetizador del programa Chiapas Puede, Luis López Díaz, subrayó que uno de los elementos más importantes del poder escribir es la capacidad de dejar registro de conocimiento que de otra manera se perderían.

“Muchos conocimientos se pierden cuando fallecen los abuelos, porque no saben escribir y los jóvenes tampoco preguntan sobre lo que saben los mayores; todo ese conocimiento ya no se le puede preguntar. Ahora, cuando los abuelos aprenden a escribir, empiezan a escribir sus historias”, mencionó.

Propuesta histórica

Hacia el final del evento, cuando algunos participantes ya se habían retirado por la extensa duración, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, frente a la subdirectora general de la Prioridad África y de Relaciones Exteriores de la Unesco, Lidia Arthur Brito, dijo que mandaría a consideración el hecho de que San Juan Chamula se declarara patrimonio de la humanidad.

Alfabetizador del programa Chiapas Puede