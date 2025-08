Discriminación: una realidad cotidiana

La discriminación es un fenómeno que afecta no solo la autoestima, sino también la integridad de las personas, además está tipificada en la ley federal y en Chiapas; habitantes de Tuxtla Gutiérrez compartieron sus experiencias y reflexionaron sobre la necesidad de denunciar estos actos, erradicar esta práctica y promover la igualdad.

Alarmas encendidas

Tras el reciente caso de “Lady Racista”, una mujer que lanzó insultos denigrantes hacia un agente de tránsito en la colonia Condesa de Ciudad de México, diversas alarmas se encendieron, señalando la discriminación como una fuerte problemática en la sociedad mexicana.

Se trata de una realidad que se vive en diversas partes del país, donde ciudadanos reciben comentarios y señalamientos discriminatorios en distintos puntos de su vida.

Bernardo Velázquez Velázquez explicó que en diversas ocasiones los conductores del transporte público en la ciudad no acceden a subir a personas de la tercera edad, comportándose de forma despectiva con los usuarios.

“Me ha pasado muchas veces que a mi esposa y a mí no quieran dejarnos subir al colectivo o nos ven y no se paran, porque pagamos menos pasaje y no les conviene. Pero es nuestro derecho usar el transporte público”, mencionó.

Violencia

Además, apuntó recibir comentarios groseros por parte de los conductores por la falta de agilidad al subirse.

“A veces hasta nos gritan que nos apuremos, nos llaman lentos porque no tenemos la misma agilidad que una persona joven. Al final lo hacemos por necesidad, debemos ir al doctor, y lo hacemos juntos para acompañarnos por si algo llegara a pasar”, añadió.

Por otro lado, David Álvarez, también ciudadano, explicó que el color de piel y su orientación sexual fueron motivo de burla durante su niñez.

“Cuando era pequeño lidiaba mucho con el tema de mi color de piel y orientación sexual, me discriminaron mucho por eso. Generándome inseguridades y una búsqueda de aprobación por la sociedad”, mencionó.

La ayuda de sus padres y entorno familiar fue clave para salir adelante y afrontar las inseguridad generadas.

“Afortunadamente, mi familia siempre me acompañó y me apoyó en todo momento. Me criaron con un carácter muy fuerte, pero hay personas que no cuentan con ese apoyo y que crecen con traumas más severos”, indicó.

Migrantes

En este sentido, Abel, migrante que reside en la ciudad originario de Venezuela, subrayó que personas cercanas a él, han vivido situaciones de discriminación por provenir de otro país.

“A mí nunca me ha pasado, pero tengo amigos que de repente les han hecho comentarios como: regrésate a tu país o tú no perteneces aquí”, lamentó.

Asimismo, mencionó que se limitan a responder ante las agresiones, por miedo a la reacción de los ciudadanos de Tuxtla.

“Cuando eso pasa mis amigos prefieren quedarse callados, les da miedo que les hagan algo malo o que reaccionen muy agresivos”, puntualizó.

Leyes

De acuerdo con el artículo 206 del Código Penal de la CDMX la discriminación se sanciona con uno a tres años de prisión o entre 25 y 100 días de trabajo comunitario, además de posibles multas

A nivel nacional, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y el organismo Conapred fueron creados en 2003 para proteger los derechos humanos y atender quejas por este trato desigual.

Además, la Ley Federal del Trabajo prohíbe cualquier tipo de exclusión en el entorno laboral.

En Chiapas, desde enero de 2018, entró en vigor la Ley que Previene y Combate la Discriminación, que define y sanciona toda forma de distinción o exclusión por motivos de origen étnico, color de piel, condición social, lengua, religión, entre otros.

Esta normativa también obliga a autoridades estatales y municipales a prevenir, atender y ejecutar acciones que garanticen igualdad de oportunidades.