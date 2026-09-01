Discriminan a madres buscadoras por ser indígenas

Lo que debía ser una jornada de acompañamiento y búsqueda para madres y familiares de personas desaparecidas, terminó generando molestia por las condiciones en las que fueron recibidos por el Ayuntamiento Municipal de Yajalón, denunció la Colectiva Madres en Resistencia Chiapas.

De acuerdo con las familias, previamente se había gestionado un espacio adecuado para realizar las actividades, así como hospedaje para un grupo que viajó desde comunidades y que no contaba con recursos para cubrir su estancia.

Sin embargo, informaron que el lugar destinado para la toma de muestras genéticas no reunía las condiciones necesarias para realizar el procedimiento.

Caso

A esto se sumó que varias familias fueron alojadas en una sola habitación que, según denunciaron, tenía cucarachas y chinches.

La situación fue informada al Ayuntamiento, pero las familias aseguran que no hubo respuesta ni cambio de alojamiento.

Las familias cuestionaron el trato recibido, particularmente porque varias de ellas provenían de comunidades originarias y viajaron hasta Yajalón para participar en acciones relacionadas con la búsqueda e identificación de sus seres queridos.

“La jornada dejó así una imagen contradictoria: autoridades presentes para acompañar las actividades y tomarse la fotografía, pero ausentes cuando se trataba de garantizar condiciones dignas para las familias”, denunció la Colectiva Madres en Resistencia.