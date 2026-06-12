Diseñador chiapaneco conquista el Mundial 2026

Mientras millones de aficionados seguían la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde todos los rincones del planeta, un joven diseñador y artesano mexicano también tuvo un lugar privilegiado en la historia del torneo.

Se trata de Joss Ramírez, diseñador textil originario de Chiapas, quien fue el encargado de crear el vestuario que lució la cantante Lila Downs durante su participación en el espectáculo de apertura realizado en el estadio Ciudad de México.

Al escenario más visto del mundo

La presencia de Lila Downs en la inauguración del Mundial destacó por su interpretación y por el atuendo que portó, una pieza confeccionada con inspiración en las tradiciones textiles mexicanas.

A través de redes sociales, la marca Catal compartió el orgullo de haber participado en este momento histórico.

“Un orgullo para Chiapas en el Mundial. Presentando la cultura de México para el mundo. Gracias Maestra Lila Downs por la oportunidad de crear para ti, gracias a la FIFA por mostrar la cultura de México”, publicó.

La misma publicación destacó que el diseño fue realizado por Joss Ramírez, quien en los últimos años ha logrado reconocimiento en espacios nacionales e internacionales de moda y arte textil.

Ceremonia

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 reunió a artistas de talla internacional y fue vista por millones de personas alrededor del mundo, convirtiéndose en una plataforma sin precedentes para mostrar expresiones culturales mexicanas.

En ese contexto, el trabajo del joven diseñador permitió que una pieza inspirada en las raíces artesanales de Chiapas formara parte de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.