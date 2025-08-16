Diseñan protocolo para evitar violencia sexual

Las autoridades en materia educativa en Chiapas diseñaron un protocolo para prevenir la violencia y abusos sexuales dentro del nivel Básico, además de una ruta de atención cuando ocurran casos, destacó Raúl Bonifaz, representante de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la entidad.

Hacer este trabajo, resaltó, implicará la protección de alrededor de un millón de estudiantes que están en la parte de preescolar, primaria y también secundaria.

Recordó que el secretario de la SEP, Mario Delgado, dio a conocer un acuerdo en el que se establece un manual de lineamientos para la elaboración de un protocolo con dos propósitos fundamentales: la prevención y erradicación de la violencia sexual en la niñez y juventud.

Acciones en equipo

Bonifaz indicó que un grupo multidisciplinario fue convocado para llevar a cabo el diseño de este proyecto, que en los próximos días será enviado a la Secretaría de Educación Pública para su análisis, y posteriormente comience la aplicación en las escuelas de nivel Básico.

Tanto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, dijo el representante de la SEP en la entidad, han mostrado su interés de proteger a la niñez y la juventud para que haya una cultura de paz y no de violencia.

Recalcó que el Estado busca que se cumpla el interés superior de la niñez, es decir, que este sector de la población viva en absoluto respeto y de manera plena.

Después de obtener la aprobación del protocolo, lo que vendrá es una capacitación, así como un trabajo de concientización en cada una de las escuelas que hay en el sureste del país.

Raúl Bonifaz remarcó que lo más importante es tomar las medidas de prevención, las cuales deben de promover una cultura de respeto y no de violencia entre la comunidad estudiantil.

Finalmente, todo este trabajo no solo reúne a las autoridades federales o estatales, también juegan un papel importante los municipios para atender el tema de la violencia sexual en contra de las niñas, niños y adolescentes.