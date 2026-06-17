Diseño mexicano en Fashion Week París

Chiapas y Veracruz llevarán el diseño mexicano a la máxima plataforma internacional de la moda.

México vuelve a posicionarse en el escenario global de la moda con una alianza sin precedentes entre Javanty, marca chiapaneca de calzado, la firma Urban Palais, destacada en el diseño de moda, y Porsche, referente mundial de innovación, lujo y excelencia.

Colección exclusiva

Las tres marcas han anunciado oficialmente una colaboración estratégica que culminará con la presentación de una colección exclusiva en Paris Fashion Week 2026, uno de los eventos más importantes e influyentes de la industria de la moda a nivel mundial.

La presentación oficial de la colección está programada para septiembre de 2026, en el marco del Fashion Week, donde las marcas compartirán escenario con algunas de las firmas más influyentes de la industria a nivel mundial, representando con orgullo a México.