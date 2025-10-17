Diseños textiles son patrimonio cultural

“Las nuevas generaciones están perdiendo el sentido de pertenencia a elementos que representan la identidad cultural de sus pueblos, por ejemplo, en muchos casos desconocen el significado de los símbolos que aparecen en los textiles y quienes conservar el conocimiento son las personas mayores de 60 años”, manifestó Domingo Gómez López, docente e investigador de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich).

El maestro presentó el libro “Cosmovisión de los diseños textiles Maya-Tsotsil en los textiles de Chiapas”, en la Feria Internacional del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Dijo que muchos jóvenes que rondan los 20 años pierden ese sentido de apropiación y pertenencia a elementos tan importantes. La globalización ha llevado a demeritar una prenda textil por desconocimiento, por eso es importante hacer este tipo de investigaciones y difundirlas.

Quieren llegar a los jóvenes

“Se deben buscar las formas para llegar a los jóvenes, utilizar diversos medios como redes sociales, eventos escolares, aprovechar espacios como la Feria del Libro y que los medios de comunicación brinden espacios para difundir estos elementos”, compartió.

La doctora Sandra Alicia Utrilla Cobos, de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), también autora del libro, dijo que el objetivo de la obra es rescatar desde la visión de las artesanas los diseños textiles para poderlos preservar como patrimonio cultural tangible e intangible.

Presenta la cosmovisión de la comunidad tsotsil en Los Altos de Chiapas. “Fue un gran trabajo de investigación de tipo etnográfico, fue mucha dedicación en el diseño editorial para no perder el objetivo”, dijo.

Para las artesanas es muy importante que se dé a conocer el proyecto, agradecieron la visibilidad que les daría el trabajo ilustrativo, como una forma de saber valorar lo que hacen con sus manos.