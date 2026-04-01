Diserta Moreno ponencia sobre reforma judicial

Con un mensaje enfocado en el fortalecimiento de la justicia, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, disertó la ponencia titulada “Reforma al Poder Judicial en Chiapas”, en el marco de la Reunión Plenaria del segundo periodo ordinario -segundo año legislativo de diputadas y diputados de la coalición “Sigamos haciendo historia en Chiapas”-.

Desde el auditorio del Humanismo del Congreso del Estado, ante las y los legisladores y del jefe de la Oficina de Gubernatura, Fernando Bermúdez Velasco, quien acudió en representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el magistrado presidente Moreno Guillén compartió los conceptos y ejes centrales que han marcado el avance de la justicia en nuestra entidad, los antecedentes históricos, las aportaciones de nuestros pueblos originarios, así como los preceptos de esta reforma, que no solo renueva a quienes imparten justicia, sino que también moderniza su organización administrativa, disciplinaria y electoral.

Al concluir esta ponencia, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Alejandra Gómez Mendoza, y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Francisco Guillén Guillén, hicieron entrega de un reconocimiento al magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén por su destacada participación en esta actividad que fortalece el diálogo institucional en Chiapas.