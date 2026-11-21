Junto a las familias que se dieron cita sobre la avenida Central de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar presenció el Desfile Cívico Militar en conmemoración al 116 aniversario de la Revolución Mexicana, una celebración que evoca el legado de heroínas y héroes, enaltece la grandeza del pueblo de México y reafirma el sentido de identidad nacional, así como los valores de justicia, amor y lealtad a la patria.

Acto patriótico

Previo al desfile, el mandatario encabezó el izamiento de la monumental Bandera Nacional y atestiguó la presentación de la obra de teatro “El tributo y la impresora heroica”, escenificación que enalteció el valor de la verdad y la libertad de expresión al recordar la valentía de María Hernández de Zarco, quien arriesgó su vida al imprimir el discurso del ilustre chiapaneco Belisario Domínguez, quien alzó la voz ante los abusos del régimen de Victoriano Huerta.

Posteriormente, acompañado por el jefe de Estado Mayor de la Cuarta Región Aérea Militar, Armando Ruíz Ayala; el comandante de la 31 Zona Militar, Víctor Fernández Mondragón; el representante de la 22 Zona Naval, Rafael Valencia López; el coordinador de la Guardia Nacional en Chiapas, Marcos Alonso Gastélum Antuna; la presidenta del Congreso del Estado, Marcela Castillo Atristain; el presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; e integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, el gobernador disfrutó del paso de los contingentes de las Fuerzas Armadas y de las instituciones estatales, cuyos integrantes mostraron las acciones que impulsan en favor de Chiapas.

Convivencia

También saludó a las y los estudiantes de distintos planteles educativos, quienes demostraron su talento y disciplina mediante tablas rítmicas y exhibiciones deportivas y culturales; a las y los medallistas de la Olimpiada Nacional 2026 y la Paralimpiada Nacional, así como a deportistas destacados de diversas disciplinas. A ellos se sumaron escaramuzas, charros, Adelitas y brigadistas de salud, entre otros participantes que dieron muestra de la diversidad y el orgullo por esta conmemoración.

Mientras aeronaves de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) sobrevolaban la ciudad, también se rindió homenaje a personajes que marcaron la historia de Chiapas por su valentía, liderazgo y compromiso social, como la pionera feminista Fidelia Brindis Camacho, el constitucionalista Luis Espinosa López, Jacinto Pérez López, Florinda Lazos y María Teresa Rodríguez. Asimismo, se recordó a Carmen Serdán Alatriste, heroína de Puebla, y a otras figuras de Chiapas y México que contribuyeron al movimiento revolucionario de 1910, surgido de la unidad y el compromiso social por la prosperidad del país.

Entre sonrisas, música y alegría, las y los participantes avanzaron por las calles y sobre los carros alegóricos, mientras las familias congregadas a lo largo de la principal vía de la capital acompañaban su paso con entusiasmo y aplausos, en un ambiente de convivencia.

Saldo blanco

Al término del acto cívico, se rindió el parte de novedades, en el que se informó que la jornada transcurrió sin incidentes. Se precisó que participaron nueve banderas de gaza, 61 estandartes y 504 integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional adscritos a este mando territorial.

Asimismo, participaron mil 277 integrantes de las dependencias de la administración pública estatal, hombres y mujeres, así como estudiantes de planteles de educación media superior y superior; 106 personas adultas mayores, 608 adolescentes, niñas y niños; 313 deportistas, 90 charros, 30 escaramuzas, 120 caballos, 14 caninos, 16 motocicletas, 66 vehículos y ocho botargas.