Con el izamiento de bandera y con una mañana ligeramente soleada, se dio inicio al desfile cívico-militar por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, un evento disfrutado por las familias chiapanecas en de la capital del estado.

Este evento reunió a las autoridades de los tres niveles de gobierno y contó con una amplia participación de las fuerzas armadas.

Civilidad

En el corazón de Tuxtla Gutiérrez, en los alrededores del zócalo capitalino se realizaron los honores a la bandera nacional.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar una vez terminó el protocolo se dirigió al templete colocado sobre la avenida Central para disfrutar de las actividades del desfile.

Historia

Antes de iniciar el recorrido de los contingentes, un ligero viento resoplaba sobre el asta que hizo lucir la belleza de la bandera mexicana en lo alto.

Centro de la ciudad

“Vení a tomar tu pozole, pue”, fue una frase que se distinguía en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Sobre la avenida Central se desplegaron cientos de elementos de la policía y personal de Protección Civil, con extinguidores a un costado para supervisar que todo transcurriera en orden.

El desfile lo inició un contingente de un carro alusivo a las adelitas y personajes de la Revolución Mexicana; posteriormente le siguió un grupo de motociclistas del cuerpo de seguridad.

Una de las imágenes más llamativas fue el paso de un carro temático del Ejército Mexicano que mostró a militares locales y medallistas Francia 2024. También generó mucho interés el recorrido de tres helicóptero, de los cuales uno ellos portaba la bandera de México.

Datos

En el evento, participaron 9 banderas de gaza, 62 estándares, además de 504 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Además de mil 277 efectivos, entre mujeres y hombres, de las diferentes dependencias que forman parte de la administración pública estatal, así como de los planteles educativos del nivel medio y superior.

A la actividad se sumaron 106 adultos mayores, 608 adolescentes, además niñas y niños. Las labores se complementaron de 313 deportistas, 90 charros, 30 escaramuzas, 120 caballos, 14 caninos, 16 motocicletas, 66 vehículos, 8 botargas. Todo transcurrió sin novedad.