Disminución de índices delictivos llevará tiempo

Ante los lamentables hechos de violencia en la capital del estado, el diputado local de Morena, Juan Salvador Camacho Velasco, reconoció los desafíos en materia de seguridad y destacó que la presencia de las fuerzas del orden es hoy mayor que en el pasado, así como los esfuerzos del ejecutivo con este tema.

En entrevista, el legislador no ocultó la gravedad de los eventos ocurridos en los últimos quince días, que incluyen desapariciones forzadas y balaceras. “Sí, tenemos que entender la realidad del estado”, afirmó.

Camacho Velasco argumentó que la situación de seguridad “no cambia radicalmente de un día para otro”, a pesar de la “mayor voluntad política” que ha demostrado la actual administración.

Subrayó la presencia constante del gobernador Ramírez y de las fuerzas de seguridad a lo largo del territorio como una muestra de un compromiso que “no se había visto en mucho tiempo atrás”.

El diputado atribuyó parte de la problemática actual al “descuido de años atrás”, enfatizando que “reinventar a la sociedad y bajar al máximo los índices delictivos” es un proceso complejo que requiere tiempo.

Persistencia

Aseguró que, si bien los índices delictivos han bajado, “por supuesto todavía hay problemas, todavía hay violencia”.