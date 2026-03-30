Disminuye el número de librerías y lectores

Chiapas enfrenta una crisis en cuanto a la disminución de la lectura de libros en físico, así como una considerable disminución del número de librerías en la entidad, dio a conocer Julio Sánchez Esquinca, director del proyecto “Chiapas Lee”.

En este sentido dijo que en la entidad se está dando un gran impulso a la alfabetización, sin embargo, el fomento a la lectura es vital.

“Hay un término que se llama analfabetismo funcional, que básicamente es aquellas personas que sabiendo leer no lo hacen. Y en ese tema, yo creo que el trabajar políticas públicas desde el Congreso del Estado para que podamos instalar de nuevo en noviembre la entrega del reconocimiento al fomento a la lectura y el libro, es algo necesario”, indicó.

Crecimiento

Destacó que el impulso a la lectura se está fortaleciendo y muestra un crecimiento en la edad de 14 a 25 años.

“Eso lo vemos con buenos ojos porque es esa la generación que en realidad ahorita está leyendo, sin embargo, sí se redujo al 100 % el tema de la lectura. Desde 2018 hasta la fecha hemos reducido en Chiapas el hábito de la lectura”, indicó.

En cuanto a la venta y consumo de libros en físico, consideró que: “El tema digital ya se estandarizó, pero en el tema físico se ha reducido, por ello, es necesario tomar estos temas desde el Congreso del Estado. Por ejemplo, un tema que es muy lacerante es el fiscal, la tasa cero del libro, por ejemplo, muchos gastos que desarrollan IVA no se pueden derogar, eso hace que el libro tenga un costo elevado”.

Datos

En la actualidad en la entidad, existen 25 librerías, lo que demuestra una gran reducción de estos establecimientos.

“Se redujo de manera drástica más del 100 % de los lectores y eso hace que lógicamente la interacción hacia los libros sea menos. Y en la parte de la política, el actual gobierno al regalar libros -que aunque nosotros estamos a favor-, afecta a la economía de estas librerías”, lamentó.

En este escenario adverso, Sánchez Esquinca hizo un llamado a la población para que se acerque a la lectura, a las bibliotecas y a los centros culturales.

“No olvidemos que parte también del fomento de la lectura en Chiapas es a través del ejemplo y que existan libros en casa”, concluyó.