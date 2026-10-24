Disminuye el número de seminaristas en el mundo

A nivel de iglesia universal, el número de seminaristas ha disminuido de manera significante en los últimos años, expuso monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de la Diócesis de San Cristóbal, quien ha observado este fenómeno a través de los hechos, pero también del diálogo con otras diócesis.

Detalló que los seminaristas disminuyen en los grupos superiores, donde, por ejemplo, se imparte teología, también llamada etapa configuradora, esto en contraste con la cantidad de aspirantes que se encuentra en las primeras fases impartidas en Amatenango o Tuxtla Gutiérrez.

Factores

Cuestionado sobre si esta disminución estatal se debe a un escenario de violencia que impacta incluso en la iglesia, Monseñor Rodrigo Aguilar dijo que quienes “están son conscientes de los riegos que enfrenta y los asumen con mucha paz y fortaleza. No encuentro un seminarista que deje el seminario y la opción de sacerdocio por los miedos”.

Indicó que quienes deciden desertar lo hacen porque consideran que esa no es su vocación. “Y hay libertad para enfrentar esto dialogando con Cristo”, dijo el clérigo.

Convicción

“La verdad encuentro que los seminaristas que continúan lo hacen de forma consistente, formándose para responder a la situación y la violencia que está en todas partes”, agregó.

“En todo el país hay violencia, pero eso no nos detiene para responder a la vocación a la que cristo nos llama”, concluyó Monseñor Rodrigo Aguilar.