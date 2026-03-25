Disminuye en Chiapas la informalidad laboral

La informalidad laboral en Chiapas mostró una ligera reducción durante 2025; sin embargo, el estado continúa enfrentando uno de los mayores rezagos en empleo formal a nivel nacional, de acuerdo con el más reciente informe sobre Empleo y Seguridad Social del Observatorio Ciudadano de Fomento Económico de Chiapas (FEC), correspondiente a marzo de 2026.

El reporte señaló que la tasa de informalidad pasó de 77.4 por ciento en 2024 a 74.9 por ciento en 2025, lo que representa una disminución de 2.5 puntos porcentuales.

A pesar de esta mejora, la entidad se mantiene en el tercer lugar nacional con mayor proporción de empleo informal, solo por debajo de Oaxaca (80.1 por ciento) y Guerrero (75.7 por ciento).

El documento destacó que, mientras Chiapas logró reducir ligeramente su nivel de informalidad, a nivel nacional ocurrió lo contrario.

En México, la tasa de empleo informal aumentó de 54.5 por ciento en 2024 a 55.0 por ciento en 2025, lo que refleja un comportamiento divergente respecto a la entidad.

En cuanto a la seguridad social, el informe advirtió un retroceso en el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas.

Durante febrero de 2026, se registró una caída de -1.44 por ciento, en contraste con el crecimiento nacional de 0.88 por ciento.

No obstante, el estado mostró un leve avance en el indicador de población económicamente activa afiliada al IMSS, al pasar del lugar 31 al 30 a nivel nacional, con un registro de 12.25 por ciento.

Además, en Chiapas, el 81.2 por ciento de la población ocupada carece de este derecho, cifra considerablemente superior al promedio nacional, que se ubica en 59.9 por ciento.

El Observatorio Ciudadano concluyó que, aunque existen avances marginales en algunos indicadores, la entidad enfrenta aún importantes desafíos estructurales para mejorar las condiciones laborales y garantizar el acceso a la seguridad social de la población.