El hábito de la lectura registró una disminución en México durante 2026. Aunque ocho de cada 10 personas de 12 años y más declararon haber leído algún material, el promedio de libros consumidos durante el último año bajó de 4.2 ejemplares en 2025 a 3.9 en 2026.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Chiapas, durante 2025, se leyeron en promedio un ejemplar al año por persona; aunque de acuerdo con librerías de la capital el promedio podría ser de apenas medio libro anual, con un interés específico por novelas y ejemplares educativos.

Comparativa

De acuerdo con los resultados del Módulo sobre Lectura (Molec) 2026, las mujeres incrementaron su promedio de 3.8 a 4.1 libros, mientras que los hombres registraron una caída más pronunciada, al pasar de 4.6 a 3.7 ejemplares anuales.

Además, el 78.6 por ciento de la población de 12 años y más leyó algún material considerado por el módulo, una proporción ligeramente inferior al 79.1 por ciento de 2025.

Los libros se mantuvieron como el material más consultado, con 61.4 por ciento, seguidos de las páginas de internet; foros o blogs, con 42 por ciento; revistas, con 29.1; periódicos, con 25.3, e historietas, cómics o mangas, con 23.5 por ciento.

En total, 64.9 millones de personas de 12 años y más leyeron libros durante el último año.

La literatura fue el género más frecuente, con 53.8 por ciento, además de registrar un incremento de 10.7 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior. El gusto fue el principal motivo para acercarse a los libros, con 76.9 por ciento.

Chiapas entre los desafíos

De acuerdo con los resultados del Molec 2025, la población chiapaneca lee en promedio un libro al año, una cifra considerablemente menor al promedio nacional.

A ello se suma la opinión de librerías en la ciudad. De acuerdo con Mariano López, empleado en la librería “El Principito” y con más de 10 años en el sector librero, en la entidad una persona lee en promedio medio libro al año.

“A veces las personas leen porque no les queda de otra, por alguna actividad en las escuelas o algún trabajo que depende totalmente de la lectura, aunque con la tecnología eso se reduce cada vez más”, comentó.

En el rango de edades de las personas que más visitan este espacio, señaló que la juventud suele encabezar la lista, con estudiantes que oscilan entre los 14 y 22 años.

“Siempre observo que son más los jóvenes que vienen por algún ejemplar, pero solo compran ese y ya, no se interesan por algo más”, destacó.

Situación de las librerías

Por su parte, Marisela, trabajadora en la librería “Diógenes” subrayó que la temporada alta de venta es el inicio de cada ciclo escolar, cuando padres y madres deben completar la lista con algún libro requerido.

Además, mencionó que los géneros más solicitados suelen ser novelas ficticias o materiales educativos.

“Lo que más se solicita son los libros para investigar o que los quieren para un trabajo muy específico, de ahí las novelas que algunas personas todavía se interesan por ellas. Aunque casi todo se descarga ahora de alguna página”, expresó.