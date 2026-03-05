Disminuye llegada de jornaleros a cosecha

Hasta en un 70 por ciento ha descendido la llegada de jornaleros agrícolas guatemaltecos, lo cual está causando problemas para levantar las cosechas de café en la región del Soconusco.

Productores del aromático en la zona media y alta de Tapachula, señalaron que ello también ha impactado en las labores culturales como son el mantenimiento de las plantaciones -deshoje, poda y regulación de sombra- y por ende, ello afecta en la producción.

Alonso López, de la zona de Chicharras, señala que también se enfrenta el problema de la migración de los jóvenes del campo hacia las zonas urbanas o al norte del país, lo que disminuye la mano de obra local.

Mencionó que el retraso en el corte del grano provoca la sobremaduración y ello trae aparejado la presencia de plagas como la broca, que deteriora su calidad y peso.

En relación a los jornaleros guatemaltecos, explicó que la paridad del peso frente al quetzal, reduce el atractivo salarial para ellos, porque al realizar el cambio de moneda obtienen menos ingresos que en ciclos anteriores.

La baja de los precios del aromático, es el problema central para que los productores puedan ofrecer salarios competitivos que incentiven la llegada de trabajadores.

Por ello, consideró necesario que se agilice la puesta en marcha del programa especial para el sector cafetalero en esta región y se otorguen incentivos a los productores para poder mantener sus cultivos.