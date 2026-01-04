Disminuye mortalidad de menores por quemaduras

La Fundación Michou y Mau, organización dedicada a la atención de niños con quemaduras graves, ha proporcionado tratamiento médico especializado en el extranjero a diez menores originarios del estado de Chiapas durante el último año.

Los pacientes fueron trasladados al Hospital Shriners para Niños en Galveston, Texas, para recibir cuidados por lesiones severas.

Atención médica

Gabriela Escudero Aramoni, delegada de la fundación en la entidad, informó que todos los niños se encuentran bajo atención médica. “Algunos ya han recibido el alta, mientras que otros continúan en tratamiento por secuelas, en espera de definir cirugías adicionales y procesos de rehabilitación integral, tanto física como psicológica”, explicó.

Aunque durante 2025 no se registraron fallecimientos ni amputaciones entre los casos atendidos por la fundación, Escudero recordó que en años anteriores sí se han presentado muertes de menores a causa de quemaduras, siendo los derrames de líquidos calientes uno de los principales factores de riesgo.

La delegada señaló que el grupo de edad más vulnerable es el de niños en etapa preescolar, de cero a cinco años, seguido por los de primaria baja. “Es en estas fases, cuando ocurre la mayor parte de los accidentes”, afirmó.

En cuanto a la distribución geográfica de los casos atendidos en 2025, no se identificó un municipio específico como foco de alto riesgo, ya que los diez incidentes registrados provinieron de diez localidades diferentes.

Escudero hizo un llamado urgente a la población para evitar el uso de pirotecnia, “ya que puede cambiar la vida de un niño para siempre”. Asimismo, recomendó acudir de inmediato a un centro de salud en caso de cualquier accidente con fuego o líquidos calientes, y evitar aplicar remedios caseros sobre las lesiones.