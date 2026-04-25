Disminuye percepción de inseguridad en Tapachula

Tapachula dejó de figurar entre las 40 ciudades con mayor percepción de inseguridad del país, según los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en marzo de 2026 y ampliamente difundidos por autoridades locales.

El municipio fronterizo, que en septiembre de 2024 encabezó la lista nacional con 91.9 por ciento de sus habitantes de 18 años y más considerando inseguro vivir en su ciudad, mostró un descenso sostenido durante 2026 hasta ubicarse en el lugar 41 a nivel nacional.

Tapachula ha sido de los municipios con mayor avance en materia de seguridad, ya que en diciembre de 2025 la ciudad se ubicó en el lugar 28 y tres meses después, descendió al lugar 41 de acuerdo con la encuesta del Inegi.

Reporte

El reporte detalla que las tres áreas urbanas de interés con mayor incremento en la población de 18 años y más que reportaron haber tenido conflictos o enfrentamientos fueron: Tapachula, que pasó de 15.1 % en el cuarto trimestre de 2025 a 33.2 % en el primer trimestre de 2026; Santa Catarina, al pasar de 23.1 a 44.4 %, y San Nicolás de los Garza, que pasó de 18.4 a 34.1 por ciento.

Autoridades de Tapachula consideraron que este logro se atribuye a la estrategia de seguridad implementada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, que ha enfocado en la cooperación entre los tres niveles de gobierno y la participación ciudadana.

“Gracias a la estrategia y al apoyo del gobernador del estado y también de las dependencias de seguridad y autoridades militares y navales se ha podido disminuir no solo la percepción de inseguridad en Tapachula, sino también los índices delictivos; sin embargo, no podemos bajar la guardia”, expresaron.

Destacaron que las acciones de proximidad social, como la presencia en escuelas y calles, han sido fundamentales para mejorar la percepción de seguridad en la ciudad.