Disminuye trabajo infantil en Tuxtla

La directora del DIF Tuxtla Gutiérrez, Esthepanie Frías Córdova, informó que mediante exhortos preventivos y el programa Casa Taller se ha logrado una reducción significativa de entre el 50 y 60 % de los casos de trabajo infantil en comparación con 2024, destacando la atención integral y gratuita para niñas y niños en situación de riesgo.

La funcionaria señaló que existe una percepción generalizada entre la población de la capital de que el número de infantes trabajando en las calles ha disminuido, en especial en semáforos y zonas comerciales.

“Vamos bajando considerablemente. Estamos combatiéndolo y la ciudadanía lo está notando”, afirmó.

Explicó que cuando se detecta o se recibe un aviso sobre posibles casos de trabajo infantil, el DIF Municipal realiza hasta tres exhortos informativos a madres y padres de familia.

Espacio integral

En estos se les ofrece como alternativa el ingreso de sus hijos a Casa Taller, espacio ubicado en la colonia 24 de Junio que brinda atención integral.

“Casa Taller ofrece lectoescritura, actividades artísticas, oficios, atención psicológica, transporte gratuito y alimentación. Todo es completamente gratis. Está pensado para las familias que no tienen con quién dejar a sus hijos mientras trabajan, para evitar que los expongan en la calle”, detalló.

Precisó que solo en lo que va del año se han registrado tres ingresos formales a este programa, una cifra que, aunque puede parecer baja, representa un avance significativo debido a la complejidad de los casos y a que muchos menores se encuentran en la ciudad de manera temporal, sobre todo provenientes de la región Altos.

Indicó que en situaciones donde se detecta violencia, mendicidad forzada, trata laboral o cuando quienes acompañan a los menores no son familiares, el DIF procede de inmediato y da vista a las autoridades correspondientes.

Por último, hizo un llamado a reportar de manera responsable cualquier caso de trabajo infantil.