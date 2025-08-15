Disminuyen accidentes de tránsito en la capital

El director de Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Alberto Morales Bernal, aseguró que el número de incidentes en los libramientos de la capital han disminuido un 15 por ciento, gracias a las diversas estrategias implementadas en estos puntos de la ciudad; mencionó que las cifras se mantienen entre 600 y 700 incidentes viales al mes.

De acuerdo con el director, a pesar de la percepción ciudadana y de la difusión de accidentes fatales en redes sociales, las cifras oficiales muestran una reducción en los incidentes viales en la capital chiapaneca.

Además, señaló que en los libramientos se ha registrado una disminución del 15 por ciento en accidentes, gracias a la colocación de señalética que obliga a motociclistas a circular por carriles de baja velocidad.

Asimismo, destacó que en promedio, las autoridades atienden diariamente entre 17 y 32 accidentes, la mayoría de menor gravedad.

De los cuales, cerca del 75 % de los involucrados son conductores de vehículos particulares, mientras que el transporte público representa entre el 20 y 25 % de los casos.

Por otra parte, a nivel mensual, Tuxtla registra entre 600 y 700 accidentes, de los cuales una pequeña fracción deriva en consecuencias fatales.

En los últimos 20 días se han contabilizado dos muertes por percances viales.

“Así sea una, es muy lamentable y hay que poner atención a las causas”, subrayó el funcionario.

Finalmente, el director reiteró el llamado a los automovilistas y motociclistas a respetar los límites de velocidad, señales de tránsito y evitar el uso del celular mientras conducen.