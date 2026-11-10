Disminuyen casos de dengue en zona limítrofe

A un mes de la puesta en marcha del Plan Interestatal contra el Dengue Chiapas-Tabasco-Veracruz, la entidad chiapaneca registra una disminución del 85 por ciento en el número de casos en los municipios ubicados en la zona limítrofe con dichos estados.

Las acciones de esta intervención se implementan en localidades de los municipios de Amatán, Ixtapangajoya, Juárez, Palenque, Pichucalco, Reforma y Tila, donde personal de Vectores ha realizado las siguientes actividades: aproximadamente siete mil casas trabajadas con control larvario, alrededor de 700 viviendas con rociado intradomiciliario, más de mil 300 hectáreas nebulizadas y 610 ovitrampas colocadas para monitorear la presencia del mosco transmisor.

Acciones intensivas

Para reforzar esta intervención, el pasado miércoles se dio el banderazo bilateral de acciones intensivas entre Chiapas y Tabasco, con lo que se fortalecerán las acciones de vigilancia epidemiológica, eliminación de criaderos, control larvario, nebulización y promoción de la salud, con la finalidad de reducir la transmisión de la enfermedad y continuar con la tendencia a la baja.

La transmisión activa del dengue ha disminuido en la zona limítrofe Chiapas-Tabasco-Veracruz gracias al trabajo coordinado a nivel interestatal y el compromiso es no bajar la guardia para proteger la salud y bienestar de la población.