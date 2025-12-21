Disminuyen casos de gusano barrenador

La presencia del gusano barrenador del ganado (GBG) ha disminuido en los últimos días, consideró el ganadero Cayetano Martínez Perianza. Expresó que esto se debe a que han protegido a sus reses con vitaminas y fumigaciones.

Dijo que el gusano barrenador se había presentado en la mayoría de los ejidos de Tonalá, donde provocó el miedo y la inseguridad entre el gremio de ganaderos, quienes ya no sabían que hacer pues los ataques del gusano se daban por las noches y parte de la madrugada.

Señaló que debido a la aparición de esta plaga, iniciaron la campaña de fumigación de sus ganados, la cual ha dado buenos resultados y gracias a ello, el gusano se ha ido alejando.

Aunque sus ganados tengan alguna herida en el cuerpo, el olor de la fumigación no permite que las moscas se acerquen y con ello previenen más infecciones.