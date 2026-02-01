Disminuyen casos de trabajo infantil

La directora del DIF Tuxtla Gutiérrez, Estephanie Frías Córdova, informó que durante la temporada decembrina en 2025, considerada una de las más críticas en materia de trabajo infantil, se logró una disminución considerable en el número de niñas y niños detectados en situación de riesgo en la vía pública.

La funcionaria explicó que, a diferencia del año 2024, en 2025 los casos fueron menores, resultado de la vigilancia permanente realizada de manera coordinada entre el DIF municipal y el DIF estatal, a través del programa Guardianes de las Niñas y los Niños.

Altos

“Estuvimos movidos, pero fue poco, bendito Dios. Sí hubo casos, principalmente de niñas y niños provenientes de la región Altos, que son traídos a la ciudad para vender pirotecnia y flores”, señaló.

Detalló que mientras en años anteriores se detectaban alrededor de 50 menores trabajando, de los cuales cerca de 20 estaban relacionados con la venta de pirotecnia, en esta temporada la cifra se redujo a entre 20 y 25 casos, lo que representa una baja de casi el 50 por ciento.

No obstante, advirtió que el DIF se mantendrá en alerta durante el mes de febrero, cuando aumenta la presencia de menores vendiendo flores por fechas conmemorativas, por lo que hizo un llamado directo a madres y padres de familia.

“Este no es solo un tema del municipio o del gobierno estatal, es un tema de no exponer a nuestras niñas y niños. La calle es muy peligrosa y pueden pasar muchas cosas; lo que buscamos es protegerlos”, subrayó.

Casa-Taller

Además, recordó que el DIF Tuxtla cuenta con la Casa-Taller, un espacio de atención donde las niñas y niños pueden permanecer seguros, recibir alimentación, aprender a leer y escribir, concluir su primaria y capacitarse en artes y oficios como la música.

Finalmente, reconoció la participación de la ciudadanía, a quien invitó a seguir colaborando mediante reportes y avisos oportunos.

“La gente nos ha ayudado muchísimo. Que nos manden ubicación, evidencia y nos informen. Cuidemos juntos, como ciudadanos y como tuxtlecos, a nuestras niñas y a nuestros niños”, concluyó.