Disminuyen homicidios y delitos de alto impacto

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó este viernes el gabinete de seguridad en Chiapas, con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, previo a su conferencia mañanera que ofreció en la VII Región Militar; ahí destacó la coordinación entre los gabinetes estatal y federal que ha dado muy buenos resultados en la reducción de homicidios dolosos y delitos de alto impacto.

En su participación en la mañanera, Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio a conocer que en Chiapas se registró una disminución del 64 % promedio diario en homicidios dolosos de septiembre de 2024 a agosto de 2026.

Asimismo, por año, entre 2015 y 2026 se registró una disminución del 63 %, sobre todo en el 24 y 26. Mientras que dijo que en delitos de alto impacto, de septiembre de 2024 a agosto de 2026, se dio una baja de 44 %. El robo de autos cayó 68 %.

Programas base

El mandatario estatal Ramírez Aguilar mencionó que con tres programas base: Cero impunidad, Cero corrupción y La justicia es la paz; la seguridad ha mejorado.

La Fuerza Pakal cuenta ya con 800 elementos que han fortalecido las acciones de seguridad. Se logró aumentar el salario de los policías en un 55 %, percibiendo en promedio 19 mil 389 pesos al mes.

Destacó que se duplicó la inversión en seguridad con relación al 2024, pasando a 7 mil. Se ha logrado mantener las carreteras seguras.

Se han registrado casi 10 mil detenciones, mil 832 autos recuperados, más de 71 mil cartuchos decomisados, 362 policías procesados por asociación delictuosa, y se colocó a Chiapas en primer lugar nacional en reducción de delitos de alto impacto.

“Hoy Chiapas, no digo que no haya problemas, sí los va a haber; es un estado geográficamente con subidas y bajadas, pero no es un Chiapas ingobernable. No hacemos un gobierno mandando, sino hacemos un gobierno obedeciendo”, manifestó el gobernador.

Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, habló sobre las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad; en Chiapas se realizan 43 y 5 mil 289 regionales; participan alcaldes, alcaldesas, instituciones de los tres niveles de gobierno para atender conflictos y otros asuntos.

Se han realizado 267 jornadas por la paz con acciones dirigidas a mujeres y niñas, abordando prevención de la violencia, entrega de cartillas; también se han acercado servicios básicos y programas sociales.

Destacó el canje de 158 armas por dinero de octubre de 2024 a septiembre de este año, con el programa Sí al desarme, sí a la paz, las cuales fueron destruidas.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó de la estrategia nacional de seguridad en Chiapas, en coordinación con las autoridades locales. Destacando la necesidad de presencia permanente en las comunidades, rutas marítimas, rutas de movilidad y capacidad de actuar frente a grupos delictivos.

Tren Interoceánico y Maya

Durante su conferencia Sheinbaum Pardo comentó que un proyecto de gran impacto para Chiapas es el Tren Maya de carga, por el problema de conectividad que prevalece para el traslado de mercancía y combustible en el sur-sureste. Estará funcionando en el primer semestre del 2027.

A la par, está en proceso la Línea K, para conectar Ciudad Ixtepec (Oaxaca) con Ciudad Hidalgo (Chiapas) y estará terminada en el primer trimestre del próximo año.

También se está trabajando en los Polos de Desarrollo para el Bienestar; los de Tapachula están muy avanzados, también en Puerto Chiapas, estos con el fin de potenciar el desarrollo económico del estado, abriendo oportunidades de empleo.

Movilidad

En construcción de carreteras, la presidenta indicó que se trabaja en el tramo Palenque-Ocosingo y después, en unos años, vendrá San Cristóbal.

Hay dos elementos que permitieron habilitar estas vías: el trabajo del gobernador con las comunidades, ya que tener el derecho de vía no fue sencillo, pero en el esquema de operación serán incluidas para que no haya oposición social.

El otro es que ya están los recursos; la primera parte la puso el gobierno del estado y la Federación está invirtiendo cerca de 8 mil millones de pesos y falta una parte similar, pero ya tienen ese recurso pactado para poder terminar por lo menos hasta Ocosingo a finales de 2027.

Educación

Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, formó parte de las y los funcionarios que acompañaron a la presidenta en su gira por Tuxtla Gutiérrez. Dio a conocer que con una inversión de 586.4 millones de pesos Chiapas tendrá 31 nuevos bachilleratos.

Estarán en municipios como Acala, Berriozábal, Coapilla, Chalchihuitán, Chanal, Cintalapa, Frontera Comalapa, Ocosingo, San Juan Cancuc, Tila, Villaflores, Yajalón, Mazatán, entre otros municipios. Algunos serán ampliaciones y reconversiones.

Escuelas

La mandataria federal dio a conocer que para el próximo ciclo escolar se emitirá un nuevo libro de texto para el nivel educativo básico, en cuanto al aprendizaje de matemáticas, en el que están trabajando investigadores y especialistas en el tema.

Hizo referencia a la prueba Pisa que reportó resultados poco favorables para México, en temas como matemáticas y principalmente lectoescritura, aunque esto pasa en todos los países debido al excesivo uso de pantallas entre las infancias y adolescencias.