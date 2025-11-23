Disminuyen incendios en Chiapas: PC

Chiapas atraviesa uno de los mejores resultados en materia de control de incendios forestales. De acuerdo a la Secretaría de Protección Civil (PC), en lo que va del 2025 se han registrado 279 incendios que han afectado 38 mil 940 hectáreas, representando una reducción del 78.97 por ciento respecto a la misma fecha del año pasado.

En 2024 se contabilizaron 456 siniestros y más de 187 mil hectáreas dañadas, cifras que colocaban a la entidad como la segunda más afectada del país.

Este año el panorama es distinto: Chiapas descendió al lugar número 12 a nivel nacional, un cambio que, según la dependencia, refleja un mayor control operativo y mejores condiciones climáticas.

Sin embargo, subrayaron que el riesgo sigue latente.

Las estadísticas históricas muestran cómo ciertos municipios han sido particularmente vulnerables. Entre 2019 y 2025, Jiquipilas encabeza la lista con más de 59 mil hectáreas afectadas, seguido por La Concordia, Villacorzo, Cintalapa y Villaflores, todos con daños superiores a las 35 mil hectáreas.

En ese mismo periodo, Tonalá, Chicomuselo, Arriaga, Las Margaritas y Ocosingo completan el panorama de las zonas más impactadas, reflejando la amplia diversidad de ecosistemas que han sufrido por el fuego.

A pesar de la notable disminución, Protección Civil (PC) pidió no bajar la guardia.

La dependencia reiteró su llamado a evitar el uso del fuego en actividades agropecuarias, así como impedir fogatas y veladoras en zonas rurales o forestales.

Señalaron que muchos ecosistemas aún presentan acumulación de material combustible, lo que podría detonar nuevos incendios de gran magnitud en caso de descuidos o condiciones climáticas adversas.