Disminuyen incendios forestales en Chiapas

Aunque la temporada de estiaje aún no concluye en Chiapas, los resultados preliminares en materia de combate a incendios forestales muestran un panorama positivo. De acuerdo con el delegado de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Carlos Morales Vázquez, el estado registra una reducción significativa tanto en el número de hectáreas dañadas como en la intensidad de los siniestros.

El funcionario atribuyó este avance a la coordinación entre el gobierno federal, el Gobierno del Estado y los ayuntamientos.

“Año con año hemos ido a la baja. Este año seguramente tendremos menos hectáreas afectadas, aunque todavía no podemos cantar victoria porque aún queda parte de la temporada de estiaje”, señaló.

Orígenes

Morales Vázquez explicó que, aunque existen incendios originados por causas naturales, estos representan una mínima proporción.

Entre las prácticas más comunes se encuentran las quemas agropecuarias realizadas sin las medidas preventivas necesarias.

Históricamente, la región centro de Chiapas concentra el mayor número de incendios forestales, sobre todo en municipios dedicados a actividades agrícolas y ganaderas.

El delegado destacó que la participación de los presidentes municipales ha sido fundamental para reducir los daños en estas zonas.

Regulación de uso del fuego

La utilización del fuego para labores agropecuarias se encuentra regulada por la NOM-015-SEMARNAT/AGRICULTURA-2023, que establece las condiciones y trabajos previos que deben cumplirse antes de realizar cualquier quema controlada.

Entre las principales obligaciones destacan, avisar a autoridades municipales, preparar brechas cortafuego, elegir condiciones climáticas adecuadas y vigilar la quema hasta extinguirla.