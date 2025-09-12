Disminuyen ingresos a albergues en la frontera

La llegada de migrantes procedentes de diversas partes del mudo ha disminuido notablemente ante las políticas implementadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien cerró sus fronteras.

Lo anterior significa que el número de personas que buscan apoyo en los albergues de Tapachula también disminuyó, según sus estadísticas.

En entrevista, César Augusto Cañaveral Pérez, responsable del albergue Diocesano “Belén”, dio a conocer que el año pasado el sitio fue uno de los centros de atención que llegó a atender a más de 500 personas al día y actualmente apoya entre 90 y 100 personas.

Migración no cesa

Dijo que la migración ha disminuido, pero no ha cesado, ya que la condición fronteriza de Tapachula asegura una presencia constante de personas en tránsito, quienes llegan a cuentagotas, sin embargo, ahora la intención ya no es llegar a los Estados Unidos.

Compartió que la mayoría de los migrantes que llegan al refugio provienen de países como Honduras, Guatemala y El Salvador, pero también han registrado arribos de personas originarias de China y Vietnam, lo cual resalta la diversidad de rutas migratorias que convergen en la región.

Compartió que con la reducción de la demanda de alojamiento, el personal del albergue está enfocándose en mejorar la atención y el acompañamiento a los migrantes, quienes ahora solo quieren llegar a otros estados del país.

“Es primera vez de la historia que estamos en estos números bajos, pero seguimos recibiendo y estamos replanteando cómo ofrecer una mejor atención, dado que el número es menor, sin embargo, la llegada de personas no ha cesado de manera definitiva”, abundó.